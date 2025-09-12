اليمن.. "القوات الجنوبية" تضبط خلية مرتبطة بالحوثيين في أبين

تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، في جنوب اليمن، اليوم الجمعة، من الإطاحة بخلية حوثية، تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتجنيد الشباب للقتال في صفوف الميليشيا.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية أن وحدات من اللواء الثاني "دعم وإسناد"، بمحافظة أبين، ضبطت عناصر خلية مرتبطة بالحوثيين، أثناء محاولتهم التوجّه إلى محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا، لـ"تلقي تدريبات عسكرية".

وأضاف أن التحقيقات الأولية مع المضبوطين، تشير إلى تلقيهم أموالا من الحوثيين في البيضاء، "وذلك ضمن مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب، عبر تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين ومقدرات الوطن".

ونقل الموقع عن قائد اللواء الثاني "دعم وإسناد"، العميد مازن الجنيدي، أن الخلية "لم تكن مجرد مجموعة عابرة، بل شبكة إجرامية منظمة، تعمل لصالح ميليشيا الحوثي، عبر تسهيل مرور الأموال وتجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات التدريب في البيضاء، في محاولة لإشعال الفوضى وتنفيذ أجندات مشبوهة".

وأكد الجنيدي أن القوات الجنوبية والأجهزة الأمنية "ستظل بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن وأمان الوطن، وأن حماية الأرض والإنسان مسؤولية مقدسة لا يمكن التهاون فيها".

وخلال الفترة الماضية، تزايد عدد الخلايا المضبوطة في العاصمة المؤقتة عدن وأبين ولحج وتعز وحضرموت، في مؤشر واضح على تحركات الحوثيين الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، ورصد معلومات استخبارية عن تحركات القوات، بالتزامن مع تصعيدها الميداني في مختلف جبهات القتال.