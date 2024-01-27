مقتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله في غارة إسرائيلية

قُتل أربعة عناصر من ميليشيا حزب الله وجرح ثلاثة آخرون في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

كما أسفرت الغارة عن أضرار جسيمة لحقت بالمنازل المجاورة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارة أخرى على منزل في دير عامص قضاء صور، أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف البلدة.

وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على أطراف بلدات رامية ومروحين وأم التوت ورميش وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، وصولا إلى الجبّين ويارين والناقورة في القطاع الغربي.