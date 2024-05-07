إسرائيل تمنع وفدا أمميا من دخول معبر رفح

منعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء.

وأكد ينس لايركه في مؤتمر صحافي دوري في جنيف أن مخزون الأمم المتحدة من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية لا يكفي إلا ليوم واحد في قطاع غزة المحاصر، بحسب "فرانس برس".

وقال لايركه: "لسنا موجودين حالياً عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة"، وهي نقطة العبور الرئيسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف: "قيل لنا إنه لن يسمح بعبور الموظفين والسلع دخولاً أو خروجاً في الوقت الراهن. وهذا يؤثر بشكل هائل على مخزوننا".

وتابع: "الطريقان الرئيسان لإدخال المساعدات إلى غزة معطّلان راهناً"، في إشارة إلى معبر رفح مع مصر ومعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.