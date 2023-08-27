إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص، فجر الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط إطلاق كثيف للعيارات النارية؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، إحداها في اليد".

وأضافت أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى "الشهيد ثابت" ثابت الحكومي بطولكرم لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بالمستقرة.

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.