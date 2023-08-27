إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم
أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص، فجر الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط إطلاق كثيف للعيارات النارية؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، إحداها في اليد".
وأضافت أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى "الشهيد ثابت" ثابت الحكومي بطولكرم لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بالمستقرة.
في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة".