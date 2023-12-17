جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح يوارى الثرى

ووري الثرى صباح اليوم الأحد، جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل، في مقبرة الصليبخات.

وأدى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صلاة الجنازة على الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، وفق وكالة الأنباء الكويتية.