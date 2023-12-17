جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح يوارى الثرى
ووري الثرى صباح اليوم الأحد، جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل، في مقبرة الصليبخات.
وأدى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صلاة الجنازة على الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق، أن مراسم التشيّيع ستكون مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.
توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.
وكان الأمير الراحل دخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.