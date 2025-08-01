الأمم المتحدة: 1373 قتيلًا في غزة خلال انتظار المساعدات

أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة أن 1373 فلسطينيًا قُتلوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء منذ أواخر مايو/ أيار .

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية في بيان أن "في المجمل، منذ 27 مايو/ أيار، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على طعام، 859 منهم في محيط مواقع (مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل) و514 على طول مسارات قوافل الغذاء"، وفق "فرانس برس".

وأضاف أن "معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي".

وجاءت الحصيلة الأممية بالتزامن مع زيارة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى غزة، حيث اطلع على مواقع توزيع المساعدات والتقى سكانًا، في زيارة نادرة لدبلوماسي أجنبي إلى القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب وتهدده المجاعة.

بعد 22 شهرًا من الحرب ضد حماس، بات قطاع غزة المحاصر والمدمر مهددًا بـ"مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، وخصوصًا أنه يعتمد في شكل أساسي على مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "سينتقلان إلى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع" المساعدات وبهدف وضع "خطة لتسليم مزيد من الغذاء" لسكان القطاع الذين يواجهون "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة.