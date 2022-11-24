اغتيال قيادي في التيار الصدري جنوبي العراق

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، قياديا بارزا في "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في محافظة ميسان جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع دون لوحات مرورية فتحوا النار على القيادي في سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري (حسن شامل عباس الزيداوي) داخل سيارته وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان".