اغتيال قيادي في التيار الصدري جنوبي العراق
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، قياديا بارزا في "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في محافظة ميسان جنوب العراق.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع دون لوحات مرورية فتحوا النار على القيادي في سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري (حسن شامل عباس الزيداوي) داخل سيارته وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان".
وأضافت المصادر أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل الزيداوي على الفور، فيما أصيب أحد مرافقيه بجروح مختلفة، وبعد ذلك فر المسلحون إلى جهة مجهولة".
وأشارت إلى أن "قوات الأمن العراقي طوقت منطقة الحادث، وأنها تجري عمليات بحث عن المسلحين، فيما شهدت المنطقة انتشارا لعدد من عناصر سرايا السلام، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مع أحد الفصائل المسلحة في محافظة ميسان، على خلفية عملية الاغتيال هذه".