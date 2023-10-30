أفغانستان تدشن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة تضامنا مع غزة

تبرز قبة مذهبة فوق إحدى تلال العاصمة الأفغانية كابول بينما الشمس مائلة إلى المغيب، هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة. وقد دشنت قبل فترة قصيرة تأييدا للفلسطينيين في خضم الحرب الدائرة في غزة.

يتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.

ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة الجمعة، في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، في خضم الحرب الدائرة في غزة.