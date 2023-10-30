أفغانستان تدشن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة تضامنا مع غزة
تبرز قبة مذهبة فوق إحدى تلال العاصمة الأفغانية كابول بينما الشمس مائلة إلى المغيب، هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة. وقد دشنت قبل فترة قصيرة تأييدا للفلسطينيين في خضم الحرب الدائرة في غزة.
يتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.
ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة الجمعة، في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، في خضم الحرب الدائرة في غزة.
وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني في بيان قائلًا: "شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين"، والحرم القدسي.
ومساء الأحد، أتى عدة أشخاص لصلاة المغرب في المسجد، بينما كانت الشمس تميل ببطء خلف الجبال المحيطة بكابول، وهو يتسع لـ350 مصليا.
"رابطة قوية"
ويقول أحد هؤلاء المصلين زهيد الله دنكشينار البالغ 30 عاما، وهو يعمل سائقا "عندما أصلي هنا أشعر وكأن دعائي مستجاب".
ويؤكد ذكير خان (20 عاما) أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، ويضيف "الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها".
ويحظى الفلسطينيون بتضامن واسع في بلدان عربية وإسلامية منذ اندلاع الحرب في غزة على إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر داخل إسرائيل.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وقتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الإثنين، معظمهم مدنيون.