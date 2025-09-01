المرصد السوري: رتل عسكري للتحالف الدولي يدخل إلى الحسكة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن رتلا عسكريا تابعا لقوات "التحالف الدولي"، دخل الأراضي السورية عبر معبر الوليد قادماً من إقليم كردستان العراق.

وأشار المرصد إلى أن الرتل مؤلف من 24 شاحنة محملة بعربات عسكرية بينها همرات ومصفحات برادلي.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد توجه الرتل نحو قاعدة قسرك العسكرية شمال الحسكة، وسط استمرار عمليات إدخال التعزيزات العسكرية واللوجستية للتحالف إلى قواعده المنتشرة في شمال وشرق سوريا.

وأوضح أن قاعدة الشدادي التابعة للتحالف الدولي جنوب مدينة الحسكة شهدت أمس هبوط طائرة شحن عسكرية تحمل على متنها معدات لوجستية لدعم القواعد العسكرية وتعزيز الوجود اللوجستي في المنطقة.