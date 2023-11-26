إسرائيل: سنعود بعد الهدنة ونقضي على حماس في غزة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم السبت، أنهم ملتزمون بهدف القضاء على حماس في غزة.

وقال في كلمة أمام عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي، "إن الجيش سيعود بعد انتهاء الهدنة إلى العملية البرية في قطاع غزة لاستكمال أهداف الحرب، وممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس".

وأكد أن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى لم تكن لتحدث لولا ضغط الجيش الإسرائيلي على حماس، مضيفاً: "نحن لا ننوي، ولسنا مستعدين لوقف هذه الجهود قبل أن نعيد جميع الأسرى".

وأضاف موجها حديثه للجنود أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم فترة التوقف عن القتال "للدراسة، وإعداد قدراتنا بشكل أفضل، وأيضا للراحة قليلا".

وتابع: "سنعود فورًا بعد انتهاء الهدنة إلى مهاجمة غزة والمناورة في القطاع. سنفعل ذلك من أجل تفكيك حماس، وأيضاً من أجل خلق ضغط كبير للعودة في أسرع وقت ممكن مع أكبر عدد ممكن من الرهائن، حتى آخر رهينة منهم".

وختم حديثه بالقول: "لدينا التزام بالقتال والمخاطرة بحياتنا أيضًا حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من العودة للعيش بأمان، ولدينا أسرى، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى وطنهم".