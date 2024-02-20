مع قرب انتهائها.. ماذا حققت إسرائيل من عمليتها البرية في خان يونس؟

إنجازات محدودة

ورأى خبير الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن "إسرائيل حققت إنجازات محدودة من عمليتها العسكرية في خان يونس"، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمت على مرحلتين الأولى قبل الهدنة الإنسانية والثانية بعدها.

وأوضح عبد الواحد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التركيز الإسرائيلي على المدينة كان في المرحلة الثانية، وذلك على إثر فشل الجيش في تحقيق الأهداف الظاهرية بالمرحلة الأولى والمتمثلة بإضعاف حماس والقبض على قيادتها وتحرير الرهائن".

وأشار إلى أن "الأهداف الأساسية للجيش الإسرائيلي من عملية خان يونس تتمثل في ضرب البنية التحتية للمدينة، وجعلها غير صالحة للحياة، وبالتالي تصبح جميع مدن القطاع بمثابة مستعمرة بشرية غير صالحة للحياة".

وبين عبد الواحد، أنه "وبالرغم من النجاح الجزئي لإسرائيل؛ إلا أن العملية العسكرية بخان يونس لم تؤدِ لتفكيك حماس"، قائلًا: "الجناح المسلح للحركة لا يزال يمتلك قوة عسكرية يمكنه من خلالها أن يهدد إسرائيل".

وأضاف: "حماس لا تزال محتفظة بجزء ليس ببسيط من قدراتها العسكرية، وهو الأمر الذي يجعل إسرائيل مصرة على اجتياح رفح واستكمال عملياتها العسكرية بمختلف مدن القطاع"، مبينًا أن عملية رفح ستزيد الضغط على الحركة.