رمضان في غزة: كاريكاتير للغارديان ينتصر لـ "قنديل الصمود" (صورة)
خصصت صحيفة الغارديان البريطانية زاوية "كاريكاتير الرأي" للفنانة التشكيلية إيللا بارون، بعنوان "رمضان في غزة".
يُظهر الرسم قطاع غزة ممثلاً بخلفية من الدمار الشامل المتواصل، تتوسطه أمٌّ سامقة الطول بتقاسيم تخلط الصلابة بالأسى، وهي تحمل طفلها بيسراها فيما ترفع بيُمناها قنديل رمضان وهو يزيل العتمة عن هلال رمضان.
تصف إيللا بارون نفسها بأنها فنانة الكارتون والنقد الساخر: " أستنطق السرديّات المرئية برسومات داكنة شائكة ومفصّلة، تشي بالنقد الاجتماعي والهجاء".
وسبق لبارون أن قدّمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة". وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقي عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.