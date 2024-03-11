رمضان في غزة: كاريكاتير للغارديان  ينتصر لـ "قنديل الصمود" (صورة)

تصف إيللا بارون نفسها بأنها فنانة الكارتون والنقد الساخر: " أستنطق السرديّات المرئية برسومات داكنة شائكة ومفصّلة، تشي بالنقد الاجتماعي والهجاء".

وسبق لبارون أن قدّمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة". وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقي عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.