مصدر إسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة وقف إطلاق النار بغزة
كشف مصدر إسرائيلي لشبكة " سي أن أن" أن إسرائيل نقلت إلى الوسطاء مقطع فيديو يؤكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بالمقترح الأخير لوقف إطلاق النار، وأنها طلبت نقل ذلك إلى حماس.
يأتي ذلك تزامنا مع تراجع نتنياهو، الاثنين، عن تصريحات سابقة أوحت برفض المقترح الذي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عنه، وقالت الولايات المتحدة إنه خطة إسرائيلية.
ونقلت "سي أن أن" عن مصدرها الذي لم تسمه، أن حركة حماس أكدت بدورها، من خلال قطر ومصر، أنها ملتزمة بالمقترح الأخير لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وقال المصدر للشبكة إن "كلمات نتنياهو في الكنيست كانت تصحيحا مهما... كلام نتنياهو ينقل الكرة إلى ملعب حماس، إذا قالت نعم، فسيكون هناك اتفاق".
وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق مع كل ما حصلنا عليه".
وكان نتنياهو قال، الأحد، خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إنه مستعد لعقد "صفقة جزئية" مع حماس لإعادة بعض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وجاءت تلك التصريحات معارضة لمضمون المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، وقالت الولايات المتحدة إنه خطة إسرائيلية.
ويحدد المقترح شروطا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في نهاية المطاف، مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وعقب تصريحات نتنياهو تلك، قالت حماس، في بيان، إن "الكلمات التي استخدمها نتنياهو تظهر أنه يبحث فقط عن اتفاق جزئي وليس إنهاء الحرب في غزة"
وأكدت إصرارها على أن يتضمن أي اتفاق "تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة".