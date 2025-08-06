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العالم العربي

"مدير قسم البحوث".. اعتقال قيادي بارز في "داعش" بالحسكة

"مدير قسم البحوث".. اعتقال قيادي بارز في "داعش" بالحسكة
دورية مشتركة بين قسد والقوات الأمريكية في سورياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 4:34 م

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" المتشدد في الحكسة شمال شرق البلاد.

وبحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان الأربعاء، فإن عملية الاعتقال جاءت بدعم مباشر من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم في سوريا والذي تقوده الولايات المتحدة.

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وأشار إلى أن المعتقل كان يتولى إدارة قسم البحوث العامة في داعش داخل سوريا، ويُعد من الشخصيات البارزة في “التنظيم".

تأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني المستمر بين “قسد” وقوات التحالف الدولي لاستهداف قيادات التنظيم وتعطيل أنشطته في المنطقة.

وفي 28 تموز الماضي، أُلقي القبض على عنصرين من "داعش" خلال عملية أمنية نُفذت داخل مخيم الهول، من قبل وحدة العمليات العسكرية (TOL) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي.

ويُتهم العنصران بالمسؤولية عن نشاطات أمنية لصالح التنظيم داخل المخيم، والمشاركة في عمليات للتنظيم في كلٍّ من العراق وسوريا، إضافةً إلى استمرارهما في نشاطهما للحفاظ على نفوذ التنظيم داخل المخيم، بحسب المرصد.

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