مسؤولون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف حرب غزة

دعا 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، جاء ذلك في رسالة مفتوحة لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" وزعت على الإعلام الاثنين "رأيُنا المهني أن حماس لم تعد تطرح تهديدًا إستراتيجيًّا لإسرائيل" مع دعوة ترامب إلى "توجيه" قرارات الحكومة والمطالبة بـ"وقف الحرب في غزة".

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وقال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) عامي أيالون وهو أحد الموقعين على الرسالة "في البداية كانت هذه الحرب عادلة، دفاعية، لكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب عادلة ... إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها".

ومن بين موقعي الرسالة ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وهم تمير باردو، وإفرايم هاليفي، وداني ياتوم.

وإلى جانب أيالون، وقع على الرسالة أربعة رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وهم نداف أرغمان، ويورام كوهين، ويعقوب بيري، وكارمي غيلون، بالإضافة إلى وزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وموشيه (بوغي) يعالون، ورئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس.

وجاء في الرسالة أيضًا "لقد حقق الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة الهدفين اللذين يمكن تحقيقهما بالقوة: تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها. أما الهدف الثالث، والأهم، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة جميع الرهائن إلى الوطن ... أما ملاحقة كبار قادة حماس المتبقين، فيمكن تنفيذها لاحقًا".

وقالت الرسالة، إن ترامب يتمتع بمصداقية لدى غالبية الإسرائيليين، ويمكنه الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن.

ويرى الموقعون أن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام ترامب لتشكيل تحالف إقليمي يدعم سلطة فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة بدلًا من حكم حماس.