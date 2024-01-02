قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر في خان يونس
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن "عددا" من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب في تجدد القصف الإسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضاف الهلال الأحمر عبر حسابه على منصة "إكس" أن قصف مقر الجمعية في خان يونس هو الثاني خلال مدة قصيرة، مشيرًا إلى أنه استهدف كذلك مستشفى الأمل المجاور.
وأشار إلى أن عدد النازحين في مقر الجمعية ومستشفى الأمل يتجاوز الـ 14 ألفًا.
ودخلت الثلاثاء الحرب على غزة يومها الـ88، حيث اقترب عدد القتلى الإجمالي من 22 ألفًا، وتجاوزت الإصابات رقم 58 ألفًا، وسط كارثة إنسانية في القطاع هي الأكبر عالميًّا بعد الحرب العالمية الثانية.