قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر في خان يونس

وأضاف الهلال الأحمر عبر حسابه على منصة "إكس" أن قصف مقر الجمعية في خان يونس هو الثاني خلال مدة قصيرة، مشيرًا إلى أنه استهدف كذلك مستشفى الأمل المجاور.

وأشار إلى أن عدد النازحين في مقر الجمعية ومستشفى الأمل يتجاوز الـ 14 ألفًا.