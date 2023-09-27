حريق نينوى.. ضبط 9 أشخاص وجار البحث عن صاحب قاعة الأفراح

أكد قائد عمليات نينوى أنه تم توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل العشرات.

وأضاف المسؤول الأمني أنه "جار ضبط مالك قاعة الحمدانية بعد فراره".

وفي تصريح لقناة "العربية"، قال إن مالك القاعة هرب إلى إقليم كردستان.

فيما أعلنت وزارة الداخلية أن أربعة أشخاص هم أصحاب القاعة، لم يتم ضبطهم حتى الآن.

واندلع حريق كبير، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في قاعة "الهيثم" للمناسبات بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق؛ ما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلن في العراق الحداد لمدة 3 أيام فيما كثفت السلطات الصحية جهودها لتقديم العلاج للمصابين في الحريق.