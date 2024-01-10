الحرب ترسم صورة قاتمة لأوضاع الأمومة في غزة
مع اشتداد حرب إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تواجه الأمهات الحوامل تحديات لا يمكن تصوّرها وسط العنف المستمر، إذ يُصارِعن ظروفًا معيشية محفوفة بالمخاطر، ونقص التغذية، ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية، ما يرسم صورة قاتمة للأمومة في المنطقة التي مزّقتها الحرب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يمتد الأثر المدمر لهذه الحرب إلى ما هو أبعد من العنف المباشر، حيث ستترك بصمة دائمة على الأجيال القادمة، إذ تؤكد الدراسات المستفيضة التي أُجريت في مناطق الحروب المختلفة وجود علاقة مزعجة بين هذه الظروف القاسية والمخاطر المتزايدة أثناء الحمل.
وكشفت الصحيفة أن الأمهات الحوامل في غزة، يواجهن معدلات متزايدة من حالات الإجهاض، والولادات المبكرة، والوفاة أثناء الولادة. إضافة إلى ذلك، فإن نقص الغذاء يؤدي إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية الذي تتعرّض له النساء الحوامل، منها مضاعفات خطيرة أثناء الولادة، وتهديدات لصحة الأطفال حديثي الولادة ونموّهم، ما يُلقي بظلال طويلة من الصراعات الجسدية والنفسية على الأمهات وأطفالهن.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن الحوامل في غزة، يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية حتى قبل تصاعد الأزمة الصحية الحالية في القطاع؛ وذلك بسبب البنية التحتية الطبية الهشة، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية الحيوية، ما أدى إلى تفاقم التحديات التي يواجهنها، وبالتالي تُجبَر النساء على تحمل الولادة في بيئات غير آمنة وسط التفجيرات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.
وختمت الصحيفة، أنه مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يبقى الوضع سيئًا، مع وصول مساعدات طبية محدودة إلى المستشفيات العاملة، ما يجعل النداء المدوي الذي تُطلقه النساء الحوامل في هذه المناطق يتجاوز مجرد الدعوة إلى إنهاء الحرب؛ بل إلى الوصول الفوري إلى خدمات وموارد الرعاية الصحية الأساسية، على أمل بناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة لهنّ ولأطفالهنّ حديثي الولادة، وتحريرهنّ من الآثار الدائمة والمدمرة للحرب.