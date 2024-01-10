الحرب ترسم صورة قاتمة لأوضاع الأمومة في غزة

مع اشتداد حرب إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تواجه الأمهات الحوامل تحديات لا يمكن تصوّرها وسط العنف المستمر، إذ يُصارِعن ظروفًا معيشية محفوفة بالمخاطر، ونقص التغذية، ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية، ما يرسم صورة قاتمة للأمومة في المنطقة التي مزّقتها الحرب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يمتد الأثر المدمر لهذه الحرب إلى ما هو أبعد من العنف المباشر، حيث ستترك بصمة دائمة على الأجيال القادمة، إذ تؤكد الدراسات المستفيضة التي أُجريت في مناطق الحروب المختلفة وجود علاقة مزعجة بين هذه الظروف القاسية والمخاطر المتزايدة أثناء الحمل.

وكشفت الصحيفة أن الأمهات الحوامل في غزة، يواجهن معدلات متزايدة من حالات الإجهاض، والولادات المبكرة، والوفاة أثناء الولادة. إضافة إلى ذلك، فإن نقص الغذاء يؤدي إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية الذي تتعرّض له النساء الحوامل، منها مضاعفات خطيرة أثناء الولادة، وتهديدات لصحة الأطفال حديثي الولادة ونموّهم، ما يُلقي بظلال طويلة من الصراعات الجسدية والنفسية على الأمهات وأطفالهن.