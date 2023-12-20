"لوموند": "التحالف الجديد" ضد الحوثيين يواجه تحديات

وترى الصحيفة أن التحالف يأتي وسط مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية، بعد أن أوقف مالكو السفن رحلاتهم مؤقتًا إلى قناة السويس، بسبب الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثيين من اليمن.

وتقول لوموند إنه "في حين أن تفاصيل التحالف البحري لا تزال غير واضحة، فإنه يبدو امتدادًا لواحدة من فرق العمل المشتركة الخمسة التي قادتها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، والخليج العربي على مدى العقدين الماضيين، موضحة أن الدول المشاركة، بما في ذلك: بريطانيا، وكندا، وإيطاليا، بالإضافة لهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسيشيل، وفرنسا، والولايات المتحدة، مرتبطة بالفعل بفرق العمل هذه".

وأشارت إلى أن تفاصيل مشاركة فرنسا في التحالف لا تزال قيد المناقشة، وذلك بعد أن أعربت وزارة القوات المسلحة الفرنسية عن إمكانية زيادة المشاركة، إلا أنها أكدت أهمية ضمان تحالف متنوع خارج الدول الغربية.