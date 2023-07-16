العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مقار حزب الدعوة (فيديو)
أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري في العراق، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات "إطارية" بالإساءة لوالد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن عناصر مجهولة استهدفت فجر الأحد مقر حزب الدعوة العام في النجف بقذيفة "آر بي جي".
كما قام أنصار التيار الصدري بإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في مناطق في وسط وجنوب العراق وكتابة عبارة " مغلق بأمر من أبناء الصدر" على جدران تلك المقار.
وعززت القوات الأمنية من توجداها أمام مقار حزب الدعوة، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري منها، وسط مخاوف من تفاقم المواجهات بين أنصار الجانبين.
وجاء تحرك أنصار التيار بعد اتهام القيادي بالتيار الصدر حسن العذاري في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" حزب الدعوة بالوقوف وراء حملة تتهم رجل الدين الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر بأنه على علاقة مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال العذاري، إن هدف الحملة هو "الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة وبالتالي الإساءة الى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام "، بحسب تعبيره.
من جهته، نفى حزب الدعوة اتهامات العذاري، قائلا إن صفحات محسوبة على أمينه العام نوري العام الغريم التقليدي لمقتدى الصدر تتعمد الإساءة للمراجع الدينية.
وقال الحزب في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، "انتشرت في الآونة الاخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام دولة القانون تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات".
وأضاف البيان "ما ينشر في هذا الإطار لا يتعدى ادعاءات وتزييفات تريد أن توقع الفتنة بين الإخوة، وإننا نبين بوضوح أن جميع صفحاتنا ومنصاتنا ومواقعنا الاعلامية ومراكزنا الخبرية ملتزمة بالخلق الصحفي وقوانين النشر وليس من نهجنا الحركي أن نسيء لأحد أو ننشر ما يدعو إلى البغضاء والعداء".
وعلق حساب وزير القائد المقرب الناطق باسم زعيم التيار مقتدي على بيان حزب الدعوة بالقول: " فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجــرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ".
وشهدت البصرة الأسبوع الماضي، تصعيدا بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري وعصائب "أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، تبادل على إثره الطرفان اللذان يمتلكان نفوذا كبيرة في المحافظة التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم تسمية أي طرف للآخر بصراحة.
وأقامت "سرايا السلام"، خلال الأسبوعين الماضيين، استعراضات لعناصرها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في شوارع وأحياء البصرة.