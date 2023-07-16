العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مقار حزب الدعوة (فيديو)

أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري في العراق، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات "إطارية" بالإساءة لوالد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن عناصر مجهولة استهدفت فجر الأحد مقر حزب الدعوة العام في النجف بقذيفة "آر بي جي".