الداخلية السورية تنفي دخول قواتها إلى السويداء

نفت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات بين مسلحين من الدروز والبدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إن "بعض الوكالات والقنوات الإعلامية تناقلت أخباراً غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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وقال البابا: “نؤكد عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، وننفي بشكل قاطع صحة ما نُشر، محمّلين الجهات الإعلامية مسؤولية نقل معلومات غير موثوقة”، لافتاً إلى أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية، دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة.

واتّهمت الرئاسة السورية، ليل الخميس، المقاتلين الدروز في السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة في جنوب البلاد والتي تقطنها غالبية درزية.