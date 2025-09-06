حماس تنفي وجود بنى عسكرية تحت أبراج غزة المستهدفة

نفت حركة حماس وجود بنى تحتية عسكرية تعود إليها أسفل الأبراج السكنية التي استهدفتها غارات إسرائيلية في المدينة اليوم السبت في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "استهداف الأبراج السكنية المكتظة بالنازحين والنساء والأطفال بذريعة استخدامها من قبل المقاومة، أكاذيب مفضوحة وذرائع واهية، تمثل استخفافًا بالمجتمع الدولي وتغطية لجرائم حرب مكتملة الأركان ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية".

وأضافت أن "تدمير جيش الاحتلال الفاشي برجًا سكنيًا جديدًا اليوم في مدينة غزة، والتهديد باستهداف مزيد من الأبنية، وتأكيد وزير الحرب كاتس استمرار هذه السياسة الإجرامية، هو إمعان واضح في ارتكاب جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين الأبرياء، ومحاولة لاقتلاعهم من مدينتهم تحت وطأة المجازر وتدمير مقومات الحياة كافة" وفقا للبيان.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "مغادرة مربع الصمت والتحرك فورًا لوقف الهجوم الصهيوني الهمجي الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها، والتصدي لانتهاكات حكومة مجرم الحرب نتنياهو غير المسبوقة والمستمرة منذ قرابة العامين بحق شعبنا في قطاع غزة".

أخبار ذات علاقة تحذير استخباراتي لعائلة جندي إسرائيلي من استهداف موقعه في غزة

ونسف الجيش الإسرائيلي برج السوسي السكني، وسط مدينة غزة، اليوم السبت،وذلك بعد وقت قصير من إنذار للسكان بإخلائه.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا لسكان المنطقة بضرورة إخلائها فورا.