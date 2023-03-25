ميقاتي يدعو النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان "دون تأخير"
دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية و"عدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".
وقال ميقاتي، في بيان نشره حساب رئاسة الوزراء على تويتر: "تشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإعادة الانتظام الكامل للدولة اللبنانية".
وأضاف أن "هذا الأمر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب، المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".
وانتقد رئيس الحكومة اللبنانية من قال إنهم "يحاولون تحويل الأنظار عن تعطيل عملية الانتخاب أو الفشل في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة، ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع، وبما تسمح به الإمكانات".
وتابع البيان: "وبدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضًا".
ويأتي كلام رئيس الوزراء اللبناني بعدما أثار قرار الحكومة تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي إلى حين انتهاء شهر رمضان جدلا واسعا، وموجة اعتراضات من البطريركية المارونية وأحزاب مسيحية.