ميقاتي يدعو النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان "دون تأخير"

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية و"عدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".

وقال ميقاتي، في بيان نشره حساب رئاسة الوزراء على تويتر: "تشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإعادة الانتظام الكامل للدولة اللبنانية".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب، المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".