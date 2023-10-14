عسكري مثير للجدل يتسلّم ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

أثار تعيين قائد عسكري متقاعد في إسرائيل، بمنصب المنسق لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، جدلاً بسبب عدم تمتعه بالمقومات المناسبة، وارتباط اسمه بتجاوزات سابقة.

تتزايد الضغوط التي تمارسها مئات العائلات الإسرائيلية على الحكومة، بشأن ملف الأسرى والمفقودين، منذ يوم السبت الماضي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

وانتهت العملية، بنقل عشرات الأسرى إلى غزة، وسط حديث عن سقوط بعضهم قتلى خلال القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وكشف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع، عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، أن الجيش الإسرائيلي شكَّل لجنة تضم 200 ضابط وضابطة من قوات الاحتياط، تختص بالتواصل الشخصي المباشر مع عائلات الأسرى والمفقودين.