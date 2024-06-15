هل تُصلح اللجنة الثلاثية بشأن حزب الله وإسرائيل ما أفسده هوكشتاين ولودريان؟

منطق الصفقات والتسويات

وأبان الخبير السياسي نوفل ضو إلى أن "الأمريكان حتى ينتهوا من انتخاباتهم، والفرنسي حتى يخرج من ورطته الانتخابية الداخلية، والإسرائيلي حتى يخفف الخسائر على نفسه أو حتى يأخذ من المجتمع الدولي ثمنا لقاء التسوية مع لبنان"، مضيفاً: "هذا هو منطق الصفقات والتسويات التي حولها السياسيون إلى تجارة، إذ باتت تجارة سياسية ليس هدفها بناء سلام أو استقرار".

وشدد على أن المطلوب حل المشكلة الأساسية المتمثلة بضرورة إقامة دولة فلسطينية في هذه المرحلة، وإحياء الدولة في لبنان، مشيراً إلى أن الدول الغربية يجب ألا تبقى على منطق التسويات المرحلية "من تحت الطاولة".

وأضاف: "الواقع الذي نتج في لبنان عام 2006 حينما تم توسيع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على أساس ضمان الأمن ونزع السلاح، إلى غيره مما تضمنه القرار 1701، واليوم بعد 18 سنة على هذا القرار، نجد أن جميع العمليات التي يشرع بها حزب الله تنطلق من تمركزات قوات اليونيفيل".

وزاد: "واضح أن بنى تحتية أقيمت في تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الدولية، وتستخدم الآن في عملية المعارك الدائرة مع إسرائيل، وهذا المقصود بالعمليات التقنية المرحلية التي لا يجب الاستمرار فيها".

وأكد ضو أن المطلوب حالياً هو المقاربة الجدية والذهاب باتجاه مسار حل الدولتين – دولة فلسطينية وإسرائيلية – وإطلاق مسار حل الدولة الواحدة في لبنان وسوريا واليمن والعراق، وبالتالي منع إيران من أن تقوم بدور "دولة الظل" أو بالأحرى أن تلعب دور الدولة الأساسية، وفق تعبيره.

فك الارتباط عن غزة

بدوره، يرى الكاتب والناشط السياسي مصطفى فحص، في مسألة اللجنة الثلاثية التي أعلن عنها ماكرون، أنها يجب أن تراعي المطالب اللبنانية أولاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل غير معنية بالعودة إلى قواعد الاشتباك قبل 6 أكتوبر.

وبشأن المبادرات السابقة، قال فحص، في حديثه لـ"إرم نيوز": "المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، والفرنسي جان إيف لودريان، لم يقدما أي خطوات حقيقية للتهدئة، خصوصاً أن هوكشتاين كان ينقل وجهة النظر الإسرائيلية في وقت لا تنفع فيه الإملاءات، كما أنه فشل في التفاوض لأن حزب الله لن يفك الارتباط عن غزة، كما أن اللجنة الثلاثية الجديدة – على الأغلب - لن تتمكن من ذلك أيضاً".

ولفت إلى أن هذه اللجنة لن تنجح إلا إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أنها تقع تحت رهن الظروف الانتخابية الحالية في أمريكا وفرنسا، متوقعاً في الآن ذاته أن تموت المبادرة في مهدها؛ بسبب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وما خلفته من جدل داخل الحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن حدة التوتر ازدادت أخيرًا بين تل أبيب وميليشيا حزب الله، التي أطلقت نحو 150 صاروخًا على إسرائيل، في هجوم هو الأكبر لها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.