مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

كما قُتل أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين خلال توغله بمركبات مدرعة في المدينة التي شهدت مؤخرا أعنف عملية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 20 عاما (14 قتيلا)، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين مساء السبت ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات وأطراف مخيم جنين وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة".

وتحدث الشهود عن "وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية". وتحلق مسيرات بشكل مكثف في أجواء جنين بحسب المصادر نفسها.

وأعلنت كتيبة جنين التي تضم فصائل فلسطينية مختلفة أن "مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المخيم". كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أربعة أشخاص في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين.

وأعلنت الوزارة أيضا "استشهاد الفتى محمد رياض صالح (16 عاماً) في مدينة البيرة". فضلا عن ذلك، أفادت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر بـ"إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي في اماكن مختلفة من الضفة الغربية"، منها إصابة حرجة في مدينة دورا جنوب الضفة.