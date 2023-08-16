المبعوث الأممي يحذر من عودة الحرب إلى اليمن

حذر مبعوث الأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، اليوم الأربعاء، من أن هناك تهديدات علنية بعودة الحرب إلى اليمن، رغم عدم عودة الأعمال العدائية بين الحكومة والحوثيين إلى مستويات ما قبل الهدنة.

وأشار غروندبرغ، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "صعوبة حدوث تحسّن مستدام في وضع اليمن، ما لم يجتمع طرفا الصراع لمناقشة حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية والاتفاق عليها".

وقال المبعوث الأممي: "الأطراف اليمنية تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، إلا أنها بحاجة لترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصًا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".

وأضاف غروندبرغ أن مكتبه يعمل على الجمع بين الأطراف لمعالجة الأولويات الفورية؛ من أجل "بناء الثقة والتقدم نحو تسوية سياسية، في ظل مستويات الثقة المنخفضة".

ودعا الأطراف اليمنية إلى "الامتناع عن الخطاب التصعيدي، ومواصلة استخدام قنوات الحوار التي أنشئت بموجب الهدنة، من خلال لجنة التنسيق العسكرية".