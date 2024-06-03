واشنطن: لم نتلق رداً من حماس على مقترح وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من حركة حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها، يوم الخميس.

وأضاف ميلر أنه واثق تمامًا من موافقة إسرائيل على المقترح، بحسب "رويترز".

وأكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، موافقة إسرائيل على الاتفاق الإطاري لإنهاء حرب غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه وصف الاتفاق بأنه معيب وبحاجة لمزيد من العمل.