ألغام الحوثيين تواصل حصد أرواح اليمنيين (فيديو)

قُتل يمني، بالإضافة إلى طفلين، وأصيب 10 آخرون، بينهم نساء، جراء انفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في حادثتين منفصلتين.

وبحسب المرصد اليمني للألغام، فقد أسفر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثيين في سيارة أجرة تقل مسافرين على الطريق الصحراوي بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، إلى مقتل مدني، وإصابة 9 مواطنين آخرين، واصفًا جراح بعضهم بـ"الخطيرة".

وأشار المرصد إلى أن محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، 3 حوادث انفجار ألغام متفرقة، أدّت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي حادثة منفصلة، ذكر المرصد مقتل طفلين، وإصابة امرأة بجراح متفاوتة، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مديرية رأس العارة غربي محافظة لحج جنوبي البلاد.

وتسجل الإحصاءات والتقارير المعنية بالرصد والتوثيق ارتفاعًا شهريًا في أعداد الضحايا اليمنيين الذين يسقطون بشكل يومي جراء انفجار الألغام، حيث راح الآلاف قتلى، فيما تعرّض الناجون لإصابات بالغة تصل إلى إعاقات مزمنة.

وبحسب التصنيفات العالمية، بات اليمن يحتل، اليوم، المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد ضحايا الألغام، إذ اقترب إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام الأرضية من 10 آلاف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ مارس/آذار 2015، ولا يزال عدّاد الضحايا في تصاعد مستمر.

وترفض ميليشيا الحوثي تسليم الجهات المحايدة خرائط زراعة الألغام التي توضح المواقع التي زرعتها عناصرها وفخختها قبل الانسحاب من كل مدينة كانت سيطرت عليها في فترات سابقة.