المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الجيش

قاد المتطرف الإسرائيلي يهودا غليك عضو الكنيست السابق، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام عشرات المتسوطنين، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين الـ16 والـ17 من أيلول/ سبتمبر الحالي، وتليها أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات.

يلي ذلك ما يسمى "عيد الغفران" يوم الإثنين الـ25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت الـ30 من أيلول/ سبتمبر، وحتى السبت الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وحذَّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من أن "مواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جدًّا على الجميع".

وقال نبيل أبوردينة في تصريح له، إنَّ على "الجانب الأمريكي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغيّر شيئًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".