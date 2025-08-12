بعد توقف لأشهر.. الدنمارك تستأنف إرسال المساعدات لغزة

أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، اليوم، أن بلاده سترسل طائرة عسكرية من طراز هيركوليس للمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة المتفاقمة للسكان المدنيين جراء استمرار الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من قرار الدنمارك، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتعليق المساعدات المقدّمة للفلسطينيين مع بداية التصعيد العسكري.

وتشير هذه الخطوة الجديدة إلى تحول في الموقف الدنماركي تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأكد راسموسن للصحفيين أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية لتقديم الإغاثة للمدنيين في غزة، في ظل التحديات الميدانية التي تعيق إدخال المساعدات عبر المعابر البرية.