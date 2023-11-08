مقتل موظف في "أطباء بلا حدود" في قصف على قطاع غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" ليل الثلاثاء أنّ أحد موظّفيها قُتل مع عدد من أقاربه في قصف إسرائيلي استهدف الإثنين مخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المنظّمة الإنسانية في رسالة على موقعها الإلكتروني إنّ "محمد الأهل، وهو فني مختبر يعمل لدى "أطباء بلا حدود" منذ أكثر من عامين، قُتل في قصف استهدف منزله في المخيّم وأدّى لانهيار المبنى ومقتل عشرات الأشخاص".

وأضافت: "لم تتمّ الاستجابة لمطالبنا المتواصلة بوقف فوري لإطلاق النار، ونكرّر القول إنّ هذا هو السبيل الوحيد لمنع سقوط المزيد من الموتى في غزة والسماح بوصول مساعدات إنسانية".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر "أطباء بلا حدود" في باريس، الثلاثاء، أعلنت مديرة المنظمة كلير ماغون أنّ "في مواجهة حمام الدم، أصبح وقف إطلاق النار مسألة طوارئ حيوية".

ويقول مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" نقلاً عن إحصاءات لوزارة الصحّة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إنّ 192 من العاملين الصحيين قتلوا في القطاع منذ بداية الحرب.

ومن بين هؤلاء، قضى 16 منهم على الأقلّ أثناء تأديتهم عملهم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.