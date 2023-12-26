العثور على جثتي صيادين كويتيين متفحمتين في العراق (صور)

عثرت القوات العراقية الأمنية، اليوم الثلاثاء، على جثتي صيادين كويتيين متفحمتين في صحراء محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "القوات العراقية أطلقت منذ ظهر الإثنين، عملية أمنية واسعة للبحث عن صيادين كويتيين فقد أثرهما بعد تعرضهما لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش بصحراء صلاح الدين المحاذية لمحافظة الأنبار".

وتضاربت الأنباء بشأن جنسية القتيلين، حيث نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر دبلوماسي قوله، إنه "تم اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي كان برفقته في إحدى المناطق النائية في محافظة الأنبار".