ليبيا تُرحّل 174 مهاجرًا غير نظامي
نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرًا غير نظامي من ليبيا إلى بلدانهم.
وقال مسؤول الأمن بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة، إن "هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت، الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرًا غير شرعي من أصل نيجيري"، بينهم 39 امرأة و 6 أطفال.
وأكد، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أن هذه العمليات التي تتم عبر رحلات جوية أو برية بحسب جنسيات المهاجرين "ستستمر خلال الأسابيع المقبلة".
وتقدم المنظمة الدولية للهجرة، التي تعمل في أنحاء ليبيا من خلال برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، المساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو الذين يعانون أوضاعًا هشة، في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر مناخ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي، في العام 2011، لتطوير شبكات سرية لنقل آلالاف من المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.
وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسة للآلاف من المهاجرين في شمال أفريقيا، معظمهم وافدون من جنوب الصحراء الكبرى، ويرغبون في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر رغم المخاطرة بحياتهم.
وقال النيجيري زكريا أبو بكر شعيب، البالغ من العمر 20 عامًا: "أنا في ليبيا منذ 3 سنوات للعمل، وكسب المال، والذهاب إلى أوروبا".
ووفقًا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، أو منها في العام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ 3820 في العام 2022".
وأشار تقرير المنظمة إلى أن "تونس تمثل أكبر عدد من الحوادث المسجلة تليها ليبيا بـ 683 حالة وفاة مسجلة".