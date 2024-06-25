ليبيا تُرحّل 174 مهاجرًا غير نظامي

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرًا غير نظامي من ليبيا إلى بلدانهم.

وقال مسؤول الأمن بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة، إن "هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت، الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرًا غير شرعي من أصل نيجيري"، بينهم 39 امرأة و 6 أطفال.

وأكد، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أن هذه العمليات التي تتم عبر رحلات جوية أو برية بحسب جنسيات المهاجرين "ستستمر خلال الأسابيع المقبلة".

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة، التي تعمل في أنحاء ليبيا من خلال برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، المساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو الذين يعانون أوضاعًا هشة، في العودة إلى بلدانهم الأصلية.