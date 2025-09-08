 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

سموتريتش: يجب أن تختفي السلطة الفلسطينية من الخريطة
محمد نعيم
08 سبتمبر 2025، 11:30 ص

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تختفي من الخريطة"، مضيفًا أن القرى التي خرج منها منفذو العمليات في الضفة الغربية "يجب أن تلقى المصير نفسه الذي واجهته رفح وبيت حانون"، على حد تعبيره.

وأضاف سموتريتش: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل بسلطة فلسطينية تُربي أبناءها وتعلمهم قتل اليهود"، وفق قوله.

كما علّق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، على هجوم إطلاق النار الذي استهدف حافلة في مفترق راموت بالقدس المحتلة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، واصفًا إياه بأنه "صباح مؤلم وصعب".

وقال هرتسوغ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قتل الإرهابيون مواطنين أبرياء، أطفالًا وكبارًا، وأصابوا آخرين على متن حافلة في أحد شوارع المدينة" على حد قوله. 

وأضاف: "هذا الهجوم المروع يذكرنا مجددًا بأننا نحارب شرًا مطلقًا. على العالم أن يدرك ما نواجهه، وأن يعي أن الإرهاب لن يهزمنا أو يحقق أهدافه أبدًا" وفق قوله.

 

