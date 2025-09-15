بصياغة جديدة.. مشروع حوثي-إيراني لإغراق المنطقة بالمخدرات

كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، عن تحول خطير في أنشطة تهريب وتصنيع المخدرات التي يديرها الحوثيون بدعم مباشر من إيران، مؤكدة إقدام الميليشيا على مشروع منظم لإغراق المنطقة بالمخدرات.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن اليمن أصبح وجهة رئيسية لعصابات ومافيا المخدرات الإقليمية بعد تلقيها ضربات قوية في سوريا.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، العميد عبدالله أحمد لحمدي، إن العملية النوعية التي نفذتها شرطة المهرة مؤخرًا، وأدّت إلى ضبط أول مصنع متكامل لإنتاج مادتي الكبتاغون والشبو في الأراضي اليمنية، شكلت "نقطة تحول خطيرة في مسار الجريمة المنظمة".

وأضاف لحمدي في تصريح نشره المركز الإعلامي الأمني: "تم القبض على ستة متهمين يمنيين على ارتباط مباشر بشبكات تمويل ودعم تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، فضلًا عن ارتباطات مع شبكات وخبراء أجانب سبق ضبط بعضهم في محافظتي المهرة وعدن".

وأكد المسؤول الأمني أن المعلومات الاستخباراتية أثبتت وجود مصانع نشطة للمخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرًا ذلك انعكاسًا لحجم التهديدات الأمنية والإنسانية التي تواجه اليمن والمنطقة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ مطلع العام الجاري نحو سبع عمليات نوعية متفرقة في عدد من المحافظات المحررة، أسفرت عن ضبطيات مهمة كشفت عن اتساع نشاط الميليشيا في هذا المجال.

وقال لحمدي: "لم يعد الأمر مجرد عمليات تهريب محدودة، بل مشروع منظم لإغراق المنطقة بالمخدرات، تُديره ميليشيا الحوثي بدعم مباشر من النظام الإيراني، واليمن أصبح هدفًا رئيسيًا لتحويله إلى ممر ومصنع لهذه السموم".

وختم حديثه بالتأكيد على تكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر "بكل حزم ومسؤولية"، بالتعاون مع الشركاء الأمنيين والعسكريين في الداخل، ومع المجتمعين الدولي والإقليمي في الخارج.