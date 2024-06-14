الغزيون "يتنفسون الموت" بسبب ركام الحرب والنفايات

يتنفس الغزيون الموت بسبب ركام المنازل التي هدمت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عدة أشهر، علاوة على المخاطر التي يواجهونها بسبب النفايات الصلبة التي لا يمكن للجهات المختصة التعامل معها؛ بسبب نقص الإمكانيات والمعدات نتيجة الحرب.

وحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن "عملية إزالة كميات الركام الهائلة والتي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع قد تستغرق نحو 14 عامًا"، مشيرًا إلى أن الحرب خلفت 37 مليون طن من الركام.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في مناطق مأهولة بالسكان في جميع مناطق القطاع"، مشيرة إلى أن "هذه النفايات المتراكمة تشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية".

آثار خطيرة

وأكد الخبير بالشأن البيئي، أحمد حلس، أن "الحرب الإسرائيلية جعلت من القطاع منطقة غير قابلة للحياة، وتسببت بكوارث غير مسبوقة تحتاج لعقود من أجل معالجة آثارها"، لافتًا إلى أن ركام المنازل المدمرة من أكبر الكوارث في غزة.