مسلحون حوثيون يقتحمون عيادة طبية في صنعاء (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول في اليمن، مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي وهم يقتحمون عيادة طبية خاصة في مدينة صنعاء، مساء السبت.
واقتحم خمسة مسلحين العيادة، حيث قدموا إليها بسيارة صغيرة، ثم اعتدوا بالضرب على الطبيب والعاملين فيها بأعقاب بنادقهم، وبعد أن تمكن الطبيب من الفرار، لاحقوه.
هذه الحادثة وثقتها كاميرا المراقبة على بوابة العيادة، إلا أن موقعها لم يسمح لها تصوير بقية الواقعة، وما آل إليه مصير الطبيب عقب ملاحقته.
وخلق اقتحام المسلحين للعيادة حالة من الرعب والهلع بين أواسط النساء والأطفال، الذين كانوا يتواجدون وقتها لتلقي العلاج، فضلاً عن النساء العاملات فيها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في تعليقه على مشاهد الاقتحام والاعتداء: "مشهد الاقتحام الهمجي لأحد العيادات الخاصة والاعتداء على الدكتور والعاملين، وترويع النساء والأطفال، نموذج لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأشار الإرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "جرائم الحوثيين، لا تقل عن جرائم الاحتلال الصهيوني.. والتي تكشف وجهها الحقيقي، وتسقط محاولاتها تبرير قرصنتها في المياه الدولية، بمزاعم نصرة غزة، بينما ممارساتها بحق اليمنيين، لا تقل بشاعة عن جرائم الاحتلال الصهيوني".