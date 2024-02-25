مسلحون حوثيون يقتحمون عيادة طبية في صنعاء (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في اليمن، مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي وهم يقتحمون عيادة طبية خاصة في مدينة صنعاء، مساء السبت.

واقتحم خمسة مسلحين العيادة، حيث قدموا إليها بسيارة صغيرة، ثم اعتدوا بالضرب على الطبيب والعاملين فيها بأعقاب بنادقهم، وبعد أن تمكن الطبيب من الفرار، لاحقوه.

هذه الحادثة وثقتها كاميرا المراقبة على بوابة العيادة، إلا أن موقعها لم يسمح لها تصوير بقية الواقعة، وما آل إليه مصير الطبيب عقب ملاحقته.

وخلق اقتحام المسلحين للعيادة حالة من الرعب والهلع بين أواسط النساء والأطفال، الذين كانوا يتواجدون وقتها لتلقي العلاج، فضلاً عن النساء العاملات فيها.