إيران تردّ على اتهامات واشنطن بشأن شحنة الأسلحة لليمن

وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مساء الأربعاء، رسالة احتجاج رسميّة إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على ما وصفته بـ"الاتهامات الباطلة والمضللة" التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن دعم طهران لميليشيا الحوثي في اليمن، وتهديد الأمن في البحر الأحمر.

وأكد إيرواني في رسالته أن طهران "ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على استمرار دعم إيران "لعملية سياسية سلمية شاملة، يقودها اليمنيون أنفسهم من دون تدخل خارجي".

واعتبر إيرواني أن واشنطن "تسيء استخدام منبر مجلس الأمن بهدف صرف الأنظار عن ممارساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها التدخل العسكري في اليمن ودعم الاعتداءات الإسرائيلية في اليمن وسائر أنحاء الشرق الأوسط".

أخبار ذات علاقة 750 طناً من السلاح الإيراني.. ضبط أكبر شحنة تهريب في تاريخ اليمن

اتهامات أمريكية

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت الأربعاء عن مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة قالت إنها إيرانية المصدر، كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

ووفقًا لبيان القيادة المركزية، فقد تمكنت قوات "المقاومة الوطنية اليمنية" بقيادة اللواء طارق صالح من ضبط أكثر من 750 طنًا من الذخائر والمعدات، من بينها صواريخ كروز مضادة للسفن والطائرات، ورؤوس حربية، وأجزاء طائرات مسيّرة، ومعدات اتصالات، ومنظومات رادارية.

وأشار البيان إلى أن الشحنة كانت مرفقة بدليل استخدام مكتوب باللغة الفارسية، وأن العديد من مكوناتها صُنعت من قبل شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، التي تخضع لعقوبات أمريكية.

من جانبه، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، بالقوات اليمنية التي نفذت العملية، مؤكدًا أن "اعتراض هذه الشحنة يُظهر مجددًا أن إيران ما زالت أكثر الأطراف تهديدًا لاستقرار المنطقة".

أخبار ذات علاقة "سنتكوم" تشيد بضبط شحنة أسلحة إيرانية قرب اليمن

وأضاف أن "منع تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين أمر حيوي لضمان الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر".