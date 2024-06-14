حرائق في إسرائيل جراء إطلاق 35 صاروخا من لبنان

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مدفعيته ردت على مصادر النيران.

من جهة ثانية، أعلن الجيش مهاجمة أهداف قال إنها تابعة لميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان.

وقال في بيان آخر: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي العديسة وكفر كلا جنوبي لبنان".

وأعلنت ميليشيا حزب الله تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، قائلة إنها أوقعت "إصابات مباشرة في صفوفهم".

وكانت إسرائيل أعلنت رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ، ليل أمس من لبنان، استهدفت مستوطنات الشمال وذلك في أكبر هجوم صاروخي منذ 7 أكتوبر الماضي، وجاء عقب اغتيال قيادي في الميليشيا، مساء الثلاثاء، جنوبي لبنان.

وتتصاعد دعوات سياسيين إسرائيليين لشن حرب على لبنان، ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الأحد، التطورات على الحدود اللبنانية، وفق إذاعة الجيش.