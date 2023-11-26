إسرائيل تفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة
أعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا.
يأتي ذلك بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأول الجمعة ويستمر حتى يوم غد الاثنين.
وجاء هذا الإعلان بعدما أفرجت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، عن دفعة ثالثة مكونة من 13 رهينة في اليوم الثالث من الهدنة، كانت تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إنها تلقت صباح اليوم قائمة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر"بيتونا" وكتسيعوت "النقب" ورامون ونفحة في صحراء النقب.