قطر: "شبه تطابق" بين مقترحي حماس وإسرائيل

أعلنت قطر أن المقترح الجديد للهدنة في غزة، الذي أكدت حركة حماس، الاثنين، موافقتها عليه، "شبه متطابق" مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقًا، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة "استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدًا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقًا من الطرف الإسرائيلي".

وكشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"إرم نيوز"، أمس الاثنين، أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المصري لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يشمل تبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وقال المصدر المشارك ضمن فصائل فلسطينية بحثت المقترح في القاهرة، إن "الرد الذي سلمته حماس للوسطاء بشأن اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار كان إيجابيًا"، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا.

وأشار إلى أن حماس قدمت "تعديلات ليست جوهرية" بشأن جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، وأن الانطباع لدى المسؤولين المصريين الذين يتوسطون في صياغة المقترح أنها لا تعيق التوصل لاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل حول هذه التعديلات.