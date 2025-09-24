logo
بحضور ميلانيا.. الشرع يلتقي ترامب في نيويورك (صور)

الشرع خلال لقائه ترامب وميلانياالمصدر: وكالة "سانا"
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأخير على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى اللقاء بين ترامب والشرع، بحضور السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي ترافق زوجها الرئيس الأمريكي في نيويورك.

ويعدّ هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين ترامب والشرع، حيث سبق أن التقى الطرفان في المملكة العربية السعودية، في مايو/ أيار الماضي

وكان لقاء الشرع وترامب، في العاصمة الرياض، الأول من نوعه بين رئيسين أمريكي وسوري، منذ 25 عاماً، وجرى على هامش القمة الخليجية الأمريكية.

