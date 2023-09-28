بعد إغلاق دام أسبوعين.. إسرائيل تعيد فتح معبر "إيرز"

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الخميس، أن معبر بيت حانون "إيرز" يعمل اليوم بشكل طبيعي للسفر لجميع الحالات بما فيها فئة العمال.

وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "إرم نيوز" أن المنفذ يعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد للوصول لجميع الفئات.

كما وصل آلاف من العمال الغزيين في ساعة مبكرة، فجر اليوم الخميس، إلى المنفذ للعبور، والالتحاق بعملهم داخل إسرائيل.