بعد إغلاق دام أسبوعين.. إسرائيل تعيد فتح معبر "إيرز"
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الخميس، أن معبر بيت حانون "إيرز" يعمل اليوم بشكل طبيعي للسفر لجميع الحالات بما فيها فئة العمال.
وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "إرم نيوز" أن المنفذ يعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد للوصول لجميع الفئات.
كما وصل آلاف من العمال الغزيين في ساعة مبكرة، فجر اليوم الخميس، إلى المنفذ للعبور، والالتحاق بعملهم داخل إسرائيل.
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر منذ نحو أسبوعين، ومنعت العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، من الدخول والالتحاق بعملهم داخل إسرائيل، بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، والتوتر على الحدود الإسرائيلية الجنوبية مع قطاع غزة.
يشار إلى أن نحو 17 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة حصلوا على تصاريح عمل ضمن اتفاق برعاية أممية.