التلفزيون الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت قتلت 18 فلسطينيا

logo
العالم العربي

"قسد" تطلق عملية أمنية ضد خلايا "داعش" في الحسكة

"قسد" تطلق عملية أمنية ضد خلايا "داعش" في الحسكة
قوة تابعة لـ"قسد"المصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 7:14 ص

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، عملية أمنية مشتركة في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة السورية، تستهدف خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.

أخبار ذات علاقة

مقاتل من داعش في سوريا

كيف يستفيد داعش من "حروب الأشقاء" في سوريا؟

وبحسب موقع وكالة أنباء "هاوار"، كانت هذه الخلايا تتحضر لتنفيذ هجمات ضد مركز احتجاز عناصر في داعش، الأمر الذي استدعى تدخلاً واسعاً من قبل القوات الأمنية لاحتواء التهديد.

وانطلقت العملية في عدة أحياء من المدينة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وأشار الموقع إلى أن العملية لا تزال مستمرة في مختلف أنحاء الحسكة، على أن تُعلن نتائجها الرسمية في وقت لاحق.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC