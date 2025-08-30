"قسد" تطلق عملية أمنية ضد خلايا "داعش" في الحسكة

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، عملية أمنية مشتركة في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة السورية، تستهدف خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.

وبحسب موقع وكالة أنباء "هاوار"، كانت هذه الخلايا تتحضر لتنفيذ هجمات ضد مركز احتجاز عناصر في داعش، الأمر الذي استدعى تدخلاً واسعاً من قبل القوات الأمنية لاحتواء التهديد.

وانطلقت العملية في عدة أحياء من المدينة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وأشار الموقع إلى أن العملية لا تزال مستمرة في مختلف أنحاء الحسكة، على أن تُعلن نتائجها الرسمية في وقت لاحق.