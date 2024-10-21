الجيش الإسرائيلي: قصفنا نحو 30 هدفًا لجمعية القرض الحسن في لبنان

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، الاثنين، أن قواته ضربت حوالي 30 هدفًا تابعًا لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، فيما وسع الجيش حملته الجوية ضد الحزب اللبناني المدعوم من إيران.

ونقلت "فرانس برس" عن هاليفي قوله في بيان: "ضربنا ما يقرب من 30 هدفًا في أنحاء لبنان"، مشيرًا إلى أن مؤسسة القرض الحسن "تتلقى أموالاً من إيران وتقدم القروض وتمول في نهاية المطاف إرهاب حزب الله".

ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، بيانًا قال فيه: "أغارت مقاتلات إسرائيلية على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية كان يستخدمها لأنشطة إرهابية".

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن "طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية".

وأوضح أن الغارات استهدفت "عشرات المقرات والمواقع التي تم استعمالها لتخزين الأموال والتي كانت تستخدمها الذراع العسكرية لحزب الله لأنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "هذه الأموال استخدمت لتمويل أنشطة إرهابية تم تخزينها أيضًا داخل منشآت ومصالح تابعة لجمعية (القرض الحسن)".