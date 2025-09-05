ترامب يكشف عن "مفاوضات معمقة" مع حماس ويطالب بإطلاق سراح كل الرهائن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن وجود "مفاوضات معمقة" مع حركة "حماس" بشأن اتفاق غزة والأسرى، مؤكداً أن "بعض مطالب حماس جيدة"، حسب تعبيره.

وشدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، على أن "الوضع سيكون صعباً وقاسياً إذا ظلت حماس تحتجز الأسرى الإسرائيليين"، متابعاً: "هذه وجهة نظري والخيار يعود لإسرائيل".

وطالب الرئيس الأمريكي الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، مكملاً: "قلنا لهم اتركوهم جميعاً.. أطلقوا سراحهم جميعاً الآن. وستحدث معكم أمور أفضل بكثير".

وأعرب ترامب عن اعتقاده أن من بين الرهائن العشرين الأحياء ربما يكون هناك من لقوا حتفهم مؤخراً، وقال: "هذا ما أسمعه. آمل أن يكون ذلك خطأ، لكن في هذه المفاوضات هناك أكثر من 30 جثة"، على حد تعبيره.

وتابع: "أشخاص لطيفون ماتوا. هناك أكثر من 30 جثة. نتفاوض لإخراجهم من غزة. آباؤهم يريدونهم بشدة كما لو كانوا أحياء".

وكان ترامب قد أشار إلى وجود "نحو 38 شخصاً ميتاً"، واصفاً إياهما بأنهم "شبان جميلون"، ليشير لاحقاً إلى أن العدد 20 ومن ثم 30.

ورأى الرئيس الأمريكي أن "الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الرهائن تضع تل أبيب في موقف صعب".

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 50 أسيراً ما يزالون محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، ويُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت "حماس" إنها ستفرج عن بعض الرهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، بينما كرر ترامب رغبته في إطلاق سراح الرهائن بالكامل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بالإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح "حماس" وفرض إسرائيل سيطرتها الأمنية على القطاع وتشكيل إدارة مدنية بديلة.

وترفض "حماس" فكرة مناقشة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع قبل الحديث عن وقف القتال في غزة.