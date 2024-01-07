تقرير: إسرائيل تبحث عن حملة عسكرية "شرعية" ضد "حزب الله"

ووفق الصحيفة، عبَّرت إسرائيل عن قناعتها بأن الضغوط الأمريكية عليها للمضي في المسار الدبلوماسي قد لا تسفر عن النتائج المرجوة، وأنها ستجد نفسها وقد اضطرت لتفعيل الخيار العسكري؛ لدفع الميليشيا اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

ولفتت إلى أن هوكشتاين بدا أكثر تفاؤلًا، وأبلغ الحكومة أن هناك قناعة بأن انتقال الجيش إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، من شأنه أن يقود "حزب الله" للكف عن التصعيد.

الحل العسكري

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرسالة التي حملها هوكشتاين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت على رغبة إسرائيل بنجاح الحل الدبلوماسي، ولكنها شدَّدت على أنها ستنتقل للحل العسكري لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان حين يفشل الحل الأول.

وحذَّرت تل أبيب من أنه في حال لم ينسحب مقاتلو ميليشيا "حزب الله" من الجنوب؛ فإنها لن تتمكن من إعادة مستوطني الشمال إلى ديارهم، حيث يرفضون العودة طالما مازال التهديد قائما، ومن ثم فإن هناك حاجة لحل، سياسيا كان أو عسكريا.

موقف موحد

وكان هوكشتاين قد التقى خلال الساعات الـ 48 الأخيرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأمن القومي، تساحي هانغبي، والوزير رون ديرمر، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي والوزير بلا حقيبة، عضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وأوضحت الصحيفة أنه قبيل وصول المبعوث الأمريكي، اتفق المسؤولون الإسرائيليون على توحيد الموقف، والحرص على أن تكون لغة خطابهم موحدة. فيما أشارت إلى أن هوكشتاين لم يكن بحاجة لشيء آخر سوى معرفة موقف إسرائيل قبل توجهه إلى لبنان. لكنه في النهاية لم يتجه إلى بيروت، ويبدو أنه سيحدد موعدا آخر.