دمشق: أي مساعدات نتلقاها لمواجهة تبعات الزلزال ستصل كل السوريين

أكدت سوريا الاثنين أن أي مساعدات إنسانية تتلقاها لمواجهة تبعات الزلزال ستصل إلى كل السوريين في أرجاء البلاد كافة.

وأدى زلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات الى مقتل الآلاف الاثنين في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة.

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحافيين في نيويورك إنه في حال تقديم أي مساعدات لسوريا فإنها ستصل لكل السكان.