12 قتيلا بغارة للجيش السوداني على عيادة في دارفور

أعلنت مجموعة "محامو الطوارئ السودانية" الأحد، مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة بطائرة مسيّرة على عيادة في مدينة نيالا الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في إقليم دارفور (غرب)، وحملت الجيش مسؤولية الهجوم، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر من المجموعة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، إن الضربة وقعت ظهر السبت وأصابت مستوصف يشفين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أنهم يتوقعون ارتفاع عدد القتلى، حيث أشارت تقارير أولية إلى احتمال مقتل العشرات من المدنيين والعاملين في المجال الطبي.